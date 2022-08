Stadt Büren will „Solaroffensive“ vorantreiben

Damit möchte man nicht nur unabhängiger von fossilen Energieträgern werden, sondern auch mehr für den Klimaschutz tun, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Die Photovoltaik-Anlagen auf der Grundschule in Wewelsburg oder am Bürener Freibad sind jedem bestimmt schon einmal aufgefallen. Mit diesen und anderen kommunalen Anlagen trägt die Stadtverwaltung zur Erhöhung des Ökostromanteils bei.

Ostwestfalen-Lippe zu einer Vorreiterrolle im Klimaschutz zu machen, sei auch das erklärte Ziel, das auch Bürgermeister Burkhard Schwuchow mit Unterzeichnung des Klimakampagne-Kommuniqué beim Klimagipfel im August 2021 in Steinheim für Büren gesetzt habe.

„Macht die Dächer voll“

Vor allem der Photovoltaik-Ausbau soll mit der „Solaroffensive“ vorangetrieben werden. Unter dem Slogan „Macht die Dächer voll“ sollen Anlagen in ganz OWL auf Firmengebäuden, privaten und öffentlichen Häusern entstehen.

Mit der PV-Potential- und Machbarkeitsanalyse möchte man einen Überblick über die Möglichkeiten auf den ausgewählten kommunalen Gebäuden bekommen. Denn nicht nur die aktuelle Energiesituation zeige, dass der Nutzen von Klimaschutzmaßnahmen und der damit verbundene Ausbau erneuerbarer Energien größer sei als die Kosten, betont die Stadt Büren in einer Pressemitteilung. Und erinnert gleichzeitig: „Das Potential von Photovoltaik-Dachanlagen ist groß. Nur wenige Eingriffe in die Natur sind notwendig und der Flächenverbrauch wird reduziert. Laut einer Studie der EuPD Research sind in Deutschland noch 89 Prozent der für Solarenergie möglichen Dachflächen von Ein- und Zweifamilienhäusern ungenutzt.“

Um die Energiewende zu schaffen, rät Bürens Klimaschutzmanager Sascha Glaser, dass „möglichst schnell das Potential auf Dächern und Fassaden für die Installation von PV-Anlagen genutzt werden“ soll. Ob Eigenverbrauch oder Volleinspeisung, das Laden eines E-Autos oder in Verbindung mit einer Wärmepumpe – mit individueller Sektorenkopplung sei Photovoltaik eigentlich immer eine lukrative Lösung.

Eine erste Einschätzung, wie sich die eigene Dachfläche für die Stromproduktion aus Sonnenlicht eignet, liefert das Solarkataster des Kreises Paderborns unter https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/geoportal/solarkataster/seiten/solarkataster.html.