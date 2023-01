Stadt vermarktet Baugrundstücke in Büren-Steinhausen

Die Nachfrage an Bauplätzen im Baugebiet „Niederfeld“ im Bürener Ortsteil Steinhausen war und ist groß. Zurzeit laufen Gespräche zum Verkauf der insgesamt 19 Grundstücke für Einfamilienhäuser und drei Flächen für Mehrfamilienhäuser in der Erweiterung „Niederfeld II“.

„Bei der Veräußerung der Grundstücke legen wir besonders viel Wert auf das persönliche Gespräch. Für die Bewerberinnen und Bewerber geht es um zukunftsweisende Entscheidungen, die gegenseitiges Vertrauen und Transparenz erfordern“, betont Alexander Kraft, Mitarbeiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Liegenschaften bei der Stadt.

Wie auch bei vergangenen Grundstücksveräußerungen, etwa im Wohnbaugebiet „Bühl III“ in der Bürener Kernstadt, „Auf dem Zickeberge Ost“ in Ahden oder „Vor’m Hagen II“ in Wewelsburg, habe ein Punktesystem eine faire und objektive Auswahl der Bewerber ermöglicht. Dabei spielten unter anderem soziale Gesichtspunkte, der Wohnortbezug oder die Ausübung eines Ehrenamts eine Rolle.

Unter den ersten Bauinteressierten, die zu einem Kennenlernen ins Rathaus eingeladen wurden und für die verbindlich ein Baugrundstück reserviert wurde, waren Felix Hüser und Annika Sternberg. Felix Hüser konnte vor allem durch seine ehrenamtliche Tätigkeit als Schriftführer und stellvertretender Löschgruppenführer bei der örtlichen Feuerwehr punkten. „Über die Einladung zu einem persönlichen Gespräch mit der Stadt Büren habe ich mich sehr gefreut. Dadurch konnten viele offene Fragen geklärt werden“, meint Felix Hüser.

Annika Sternberg kommt gebürtig aus Steinhausen und erfüllt damit ebenfalls ein entscheidendes Kriterium bei der Punktevergabe. „Der Erwerb eines Baugrundstücks in Steinhausen ist ein wichtiger Schritt für mich in Sachen Zukunftsplanung. Die Verantwortlichen haben sich Zeit genommen und haben mich in meinem Entscheidungsprozess unterstützt“, schließt sie.

Die wohnbaupolitischen Entwicklungen lassen Bürgermeister Burkhard Schwuchow positiv in die Zukunft blicken: „Unser Stadtgebiet befindet sich in stetigem Wachstum, das zeigt vor allem die Erschließung der zahlreichen Baugebiete in den vergangenen Jahren. Trotz der verhältnismäßig schwierigen Rahmenbedingen in Bezug auf die Baubranche hält die Nachfrage an Bauplätzen im Baugebiet „Niederfeld II“ nicht nur an, sie übersteigt sogar das Angebot. Das damit verbundene Interesse, sich hier vor Ort niederzulassen, bestätigt mich darin, dass wir in puncto Wohnbaupolitik in Büren auf dem richtigen Weg sind.“

Weitere Termine zur Grundstücksveräußerung sollen zeitnah stattfinden. Hintergrundinformationen zum Baugebiet „Niederfeld II“ und zu weiteren Baugebieten im Stadtgebiet Büren sind zu finden unter https://www.bueren.de/de/rathaus/planen-bauen-umwelt/stadtentwicklung/4_wohnen-in-bueren.php.