Mehr städtische Dächer in Büren sollen Photovoltaik-Anlagen bekommen

Büren

Die Stadt Büren arbeitet weiter daran, die öffentlichen Gebäude mit Photovoltaikanlagen auszurüsten. In diesem Jahr sollen die Kläranlagen in Steinhausen, Wewelsburg und Büren sowie der Kindergarten in Ahden, Anlagen bekommen, erfuhren jetzt die Mitglieder des Bauausschusses.

Von Johannes Büttner