Stahldraht soll Gefahr am Sudberg bannen

Gesteinsbrocken stürzen aus Felshang in Büren-Ahden

Büren-Ahden

Am Sudberg im Bürener Ortsteil Ahden muss schnell etwas passieren – bevor etwas passiert. Bauausschussvorsitzender Peter Salmen, der selbst in dem Dorf wohnt, berichtet von Felsbrocken in Fußballgröße, die schon vom instabilen Hang abgebrochen und auf Terrassen gelandet seien. Doch eine Sanierung wird kompliziert und teuer.

Von Hanne Hagelgans