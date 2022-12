„Sterne erfüllen Wünsche“: Geschenke sind unterwegs

Kinderwünsche zu erfüllen, ist das Ziel der vom Roten Kreuz (DRK) initiierten und vom Caritasverband in Büren unterstützten Weihnachtsaktion „Sterne erfüllen Wünsche“. Die Sterne-Aktion ist für den Leiter der Caritas-Beratungsdienste, Abel Akindejoye, und sein Team eine Herzensangelegenheit. „Schenken macht Freude“, so Akindejoye.

Abel Akindejoye (links) und sein Team freuen sich über die vielen Geschenke, die nun an die Kinder verteilt werden. .

Den Kooperationspartnern scheine es genauso zu gehen, denn alle hätten all ihren Ehrgeiz in die reibungslose Umsetzung des Projektes gesetzt. Akindejoye dankte allen Menschen, die sich aktiv daran beteiligt haben. „Trotz der guten Resonanz in diesem Jahr blieben im Bereich Büren 38 der 160 Wünsche unerfüllt“, sagt Abel Akindejoye.

Die fehlenden Geschenke wurden aus Spendengeldern, die das DRK bereitgestellt habe, gekauft und von den Beratungsdiensten weihnachtlich verpackt.

Akindejoye und seine Kolleginnen und Kollegen verteilen jetzt in der Weihnachtswoche alle Geschenke, damit sie noch rechtzeitig unter den Christbaum gelegt werden können.

Das Team der Caritas-Beratungsdienste hatte zuvor die Kinderwünsche aus dem Paderborner Südkreis (Bad Wünnenberg, Büren, Lichtenau, Salzkotten) notiert und die Sterne beschriftet.