Frequenzstärkster Tag am Flughafen Paderborn/Lippstadt 2023

Paderborn/Büren

Aufgrund der Streiks an den Standorten Düsseldorf und Köln/Bonn erlebt der Flughafen Paderborn/Lippstadt in Büren-Ahden an diesem Montag (27. Februar) seinen bislang frequenzstärksten Tag im Jahr 2023. Das teilte Matthias Hack, Leiter Unternehmenskommunikation, mit. Zehn Zusatzflüge, die von den anderen NRW-Flughäfen umgeleitet werden, heben den weiteren Angaben zufolge vom Heimathafen zu Destinationen in ganz Europa ab.