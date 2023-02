Symposium im Museum Wewelsburg beschäftigt sich mit Kloster Böddeken

Vorgestellt werden in der Zeit von 14 bis 18 Uhr im Burgsaal der Wewelsburg die mittelalterliche Stiftsgeschichte, die Bedeutung des Archidiakons Meinolf als Gründer und Patron sowie die reformerische Ausstrahlung Böddekens im Rahmen der Windesheimer Kongregation.

Von der neuen Frömmigkeitsbewegung, der devotio moderna, zeugten bis heute die ausgemalten Bibliotheksräume in Böddeken und in vergleichbaren Stiften mit ihren kostbar illuminierten Buchbeständen. „Mit der Reformbewegung gingen planmäßige Neugründungen einher, was Gebäudestrukturen des Stifts Dalheim bis heute erkennen lassen“, erläutern die Veranstalter in ihrer Einladung zum Symposium.

Das Symposium gibt einen Ausblick auf die Sonderausstellung „1123: Die Wewelsburg im Mittelalter“, die vom 17. Juni bis zum 17. September 2023 im Burgsaal der Wewelsburg gezeigt wird. Die Ausstellung vermittelt die wechselseitigen Beziehungen zwischen Burg und Stift. So berichtet die sächsische Reichschronik zugleich von der Errichtung der Wewelsburg durch Böddekener Bauern auf Geheiß des Grafen Friedrich von Arnsberg 1123 und von ihrer Zerstörung im Jahr darauf durch die Erbauer unter der Fürsprache des Heiligen Meinolf. Über die Heiligenverehrung und durch Vogteirechte blieben Paderborner Adelsfamilien auf der wiedererrichteten Wewelsburg mit dem Stift Böddeken bis in die Frühe Neuzeit verbunden.

Interessierte sollten sich für das kostenlose Symposium in Kooperation mit dem Förderverein des Kreismuseums Wewelsburg anmelden: unter Telefon 02955/7622-0 oder per E-Mail unter [email protected].