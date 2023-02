Team der Bürener Jugendpflege sorgt für Spaß in den Ferien

Viele Eltern stehen in den Schulferien vor dem Problem, Beruf und Betreuung der Kinder in Einklang zu bringen. Um sie dabei zu unterstützen, bietet die Jugendpflege sowohl in den Osterferien (3. bis 14. April) als auch in den ersten drei Wochen der Sommerferien (26. Juni bis 14. Juli) wieder eine Betreuung für Kinder im Grundschulalter an. Für 30 Euro in den Oster- und 35 Euro in den Sommerferien können Eltern ihre Kinder zu den Betreuungsangeboten anmelden.

Neben der Ferienbetreuung sind zahlreiche Ausflüge und Aktionen geplant. Dabei geht es auch wieder auf Reisen. Los geht es mit der Kinderfreizeit in Winterberg im Sauerland vom 3. bis 7. Juli. Kinder zwischen 8 und 12 Jahren dürfen sich auf ein actionreiches Programm zum Austoben freuen und den Alltag vergessen.

Bereits zum fünften Mal bietet die Jugendpflege zudem eine Fahrt ins österreichische Mittersill an, eine der Partnerstädte der Stadt Büren. Die Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren werden in einem großen Selbstversorgerhaus untergebracht und können die Stadt vom 13. bis zum 21. Juli mit all ihren Facetten erkunden und erleben. Durch die geplanten Ausflüge während des Aufenthalts soll nicht nur das interne Gruppengefüge, sondern auch die Kooperation mit dem dort ansässigen Jugendtreff gestärkt werden.

Obwohl die Herbstferien noch in weiter Ferne liegen, hat die Bürener Jugendpflege bereits angekündigt, dass auch hier gereist wird. Vom 9. bis zum 13. Oktober wird in Kooperation mit dem Jugendbegegnungszentrum Simonschule aus Salzkotten eine Ferienfreizeit für 12- bis 15-Jährige an der Nordsee angeboten.

Nähere Informationen zu allen Angeboten gibt es unter www.jugendpflege-bueren.de oder Tel. 02951/9375742. Anmeldestart für alle Betreuungen, Freizeiten und Aktionen ist der 13. Februar um 10 Uhr. Die Anmeldungen sind ausschließlich telefonisch im Treffpunkt 34 möglich. Die Plätze sind begrenzt, die Reihenfolge der Anmeldungen ist entscheidend.