"The BossHoss" lässt Büren beben

Gäste aus Übersee erleben „The BossHoss“ live: Todd und Christy Bray machten während ihrer Deutschlandreise extra in Büren einen Zwischenstopp, um bei dem Auftritt der Country-Rocker dabei sein zu können. Foto: Oliver Schabe

Sie hatten wohl die längste Anreise zum „Büren Open-Air“: Todd und Christy Bray kommen aus Orlando (Florida, USA). Das Highlight ihrer Reise durch Deutschland ist der Auftritt von "The BossHoss" in Büren. „Wahnsinn, ich wollte immer schon 'The BossHoss' live hören, aber das war bisher noch nicht möglich. Und jetzt sind wir in Deutschland und dann habe ich gesehen, dass das Konzert in Büren stattfindet und sofort zu meiner Frau gesagt: 'Da müssen wir hin!'“, sagte Todd Bray in englischer Sprache und mit amerikanischem Akzent. Am Freitagabend standen die beiden schließlich in der ersten Reihe und grölten mit. „Das ist so etwas wie unser Hobby“, sagte die 49-Jährige. Im letzten Monat habe sie mit ihrem Mann auf drei unterschiedlichen Konzerten mitgesungen und getanzt und am liebsten in der ersten Reihe. Christy Bray arbeitete in einer Agentur, die auch Musiker betreute wie Billie Eilish. Todd Bray ist ehemaliger Mitarbeiter am Flughafen und überwachte den Verkehr im Tower. Das amerikanische Pärchen ist von Deutschland, den Menschen und der Musikszene begeistert. Auch Büren lobten die beiden: Die Menschen seien wirklich sehr freundlich. Tatsächlich stellen die beiden Amerikaner gerade die Anträge für einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland.