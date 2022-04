Tödlicher Motorradunfall nahe Büren: Mann (28) aus Geseke stirbt

Bei einem Motorradunfall in der Nähe von Büren-Eickhoff im Kreis Paderborn ist am Ostermontag ein 28-jähriger Mann aus Geseke ums Leben gekommen.

Am Ostermontag in einer scharfen Linkskurve von der Straße abgekommen

Der Geseker war gegen 14.58 Uhr mit seiner KTM als erstes Motorrad einer aus vier Fahrern bestehenden Gruppe auf der Heddinghäuser Straße in Fahrtrichtung Eickhoff unterwegs. Nach Angaben der Polizei kam der 28-Jährige vor den Augen seiner Mitfahrer in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und stürzte in einen Graben.

MEHR ZUM THEMA Beim Überholversuch mit einem Pkw zusammengestoßen Motorradfahrer in Delbrück schwer verletzt

„Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern und dem wenig später eintreffenden Rettungsdienst blieben wirkungslos“, teilte die Polizei Paderborn mit. Zur Betreuung der unter Schock stehenden Mitfahrer wurden Notfallseelsorger eingesetzt. Das Unfallaufnahmeteam vom Polizeipräsidium Bielefeld wurde zur Sicherung der Spuren eingesetzt.