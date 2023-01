Trauer in Siddinghausen um Ferdinand Wibbeke

Im Alter von 72 Jahren ist Ferdinand Wibbeke unerwartet gestorben. Der Seniorchef der Firma Wibbeke Denkmalpflege mit Sitz in Geseke hat in seinem Heimatdorf Büren-Siddinghausen viel bewirkt und nachhaltige Spuren hinterlassen.

Ferdinand Wibbeke hat sich besonders bei der Restaurierung der Pfarrkirche in Siddinghausen eingesetzt.

Eine der Spuren ist die große, sehr umfangreiche Innenrenovierung der Pfarrkirche St. Johannes Baptist im Almedorf in den 1990er Jahren. Es begann im März 1991, als die Statue der heiligen Agatha von ihrem Sockel am Hochaltar stürzte. Nach fast vier Jahren konnte die Restaurierung im Dezember 1994 abgeschlossen werden. Der damalige Pastor Georg Austen bedankte sich beim Festakt bei den Ehrenamtlichen des Kirchenvorstandes: „Ohne die Fachleute im Kirchenvorstand wäre alles gar nicht möglich gewesen.“

Einer der Fachleute war Ferdinand Wibbeke, der als Restaurator arbeitete. Nach seinen Ideen erfolgte die Ausmalung des Kirchenraumes nach historischen Befunden, die beim Abbau der Kanzel sichtbar geworden waren. Mit seinem fundierten Fachwissen, großer Überzeugungskraft und sehr viel Herzblut hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass die Renovierung der Kirche denkmalpflegerisch so gut gelungen war und viel Lob und Anerkennung erfahren hat.

Krippe restauriert

Bereits während der Kirchenrenovierung war dem Kirchenvorstand klar, dass auch die alte Krippe mit ihren zahlreichen Figuren von Verfall bedroht war. Wegen der arg strapazierten Kirchenkasse war Selbsthilfe angesagt. Mit Ferdinand Wibbeke war ein Fachmann vor Ort, der die Krippe und Figuren im Spätherbst 1994 in Eigenleistung restaurierte und konservierte. Unermüdlich war sein Einsatz für die katholische Kirchengemeinde in Siddinghausen, für die er zwölf Jahre als Vorstandsmitglied seine Kraft und Energie einbrachte. Das wertvolle Turmkreuz, bestehend aus Corpus und hölzernem Kreuzbalken, ist eine Stiftung von Ferdinand Wibbeke. Die Vorlage des Kreuzes im romanischen Turm stammt aus der Kirche Bochum - Stiepel und passt stilistisch in den mittelalterlichen Gewölberaum.

Ein steinernes Wahrzeichen seiner Leidenschaft für den Denkmalschutz ist auch das Heimathaus in Siddinghausen. Seit der Gründung des Fördervereins 1996 gehörte Ferdinand Wibbeke dem Vorstand an. Bei der Instandsetzung und Restaurierung des vom Verfall bedrohten Gebäudes hat er die Arbeiten mit großem Fachwissen begleitet und mit hohem persönlichen Engagement vorangetrieben.

Ferdinand Wibbeke besaß eine große Hartnäckigkeit, um seine Ziele zu erreichen. Seine klaren und gefestigten Meinungen, besonders zu Themen der Denkmalpflege, brachten ihm auch in Fachkreisen hohe Anerkennung und Wertschätzung ein. Dabei hat er es immer verstanden, die Konsequenz in der Sache mit einer offen - herzlichen Art im Umgang mit den Menschen zu verbinden. Ferdinand Wibbeke war ein liebenswürdiger Mensch, äußerst großzügig, humorvoll und allseits beliebt.

Beisetzung in Siddinghausen

Seine letzte Ruhe findet Ferdinand Wibbeke am Freitag, 13. Januar, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Siddinghausen.