Trauer um Wiltrud Schlüter: Siddinghäuser verlieren engagierte und geschätzte Mitbürgerin

Siddinghausen trauert um Wiltrud Schlüter, die jetzt im Alter von 73 Jahren gestorben ist. Über Jahrzehnte hinweg hat sie in verschiedenen Funktionen und Aufgaben das Leben und die Gemeinschaft in Siddinghausen bereichert.

Wiltrud Schlüter engagierte sich in ihrem Heimatort im hohen Maße in unterschiedlichen Verbänden und Vereinen, wie etwa bei den Landfrauen und in der Frauengemeinschaft, im Vorstand des Heimathaus-Fördervereines sowie der Kolpingsfamilie. Eine intensive Beziehung pflegte sie immer zur Pfarrgemeinde und zur Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Mehr als 30 Jahre war Wiltrud Schlüter im Kirchenvorstand aktiv. Besonders lag ihr zudem die Geschichte der Pfarrkirche und der Ortschaft am Herzen. Ihrer Autorenschaft sind viele Artikel und Broschüren zur Kirchen- und Ortsgeschichte zu verdanken. Aufgrund ihres Interesses für die Historie und die Menschen in Siddinghausen waren ihr Rat und ihre Meinung häufig gefragt.

Daniel Robbert, Ortsvorsteher und Sprecher der Vorstände in Siddinghausen: „Unser Dorf verliert durch den unerwarteten Tod von Wiltrud Schlüter einen beliebten, bescheidenen und äußerst geschätzten Menschen. Wir verdanken ihr alle sehr viel. Die Anteilnahme richtet sich in diesen Tagen vor allem an die Familie der Verstorbenen. Die Dorfgemeinschaft von Siddinghausen wird Wiltrud Schlüter stets ein ehrendes Andenken bewahren.“