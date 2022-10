Bürener Ausbildungsmesse: Traumjobs zum Greifen nah

Karrieren können auch (fast) direkt vor der eigenen Haustür beginnen – zum Beispiel durch die Bürener Ausbildungsmesse (kurz: bam). Nach zwei Jahren als digitale Veranstaltung kann die Messe nun am 21. und 22. Oktober wieder in Präsenz ausgerichtet werden.

Nach zwei Jahren als digitale Veranstaltung kann die Bürener Ausbildungsmesse nun am 21. und 22. Oktober wieder in Präsenz stattfinden. 50 heimische Unternehmen machen mit.

Rund 50 heimische Unternehmen und Institutionen präsentieren sich möglichen künftigen Nachwuchskräften und deren Eltern im Ludwig-Erhard Berufskolleg (LEBK) und geben einen praxisnahen Einblick in die Vielfalt ihrer Berufsbilder.

Am Freitag hat die Messe ihre Türen von 7.45 bis 13 Uhr geöffnet. Zielgruppe seien dann besonders die Neunt- und Zehntklässler der umliegenden Schulen, erläutert Thomas Münstermann, Projektkoordinator beim LEBK. Am Samstag geht es dann zwischen 9 und 12 Uhr ins Detail. Viele Jugendliche erscheinen an diesem Tag mit ihren Eltern. Oftmals sind diese Gespräche an den Samstagen intensiver, wissen die Organisatoren aus Erfahrung.

Am Samstagmorgen lädt die Wirtschaftsförderung der Stadt wie gewohnt ab 8 Uhr zum Aussteller- und Unternehmerfrühstück ein – eine willkommene und etablierte Netzwerkveranstaltung. „So mancher Ansatz einer regionalen Verbundausbildung ist in diesen Gesprächen entstanden“, erzählt Michael Kubat von der Bürener Wirtschaftsförderung.

Er organisiert die Messe auf Seiten der Stadt und ist seit der Gründung im Jahr 2013 dabei. Der Leiter der Bürener Wirtschaftsförderung übernimmt diesmal auch die Schirmherrschaft. „Die Förderung der dualen Ausbildung in der Region liegt mir am Herzen. In einer Zeit von Überakademisierung, Fachkräftemangel und demografischem Wandel ist es umso wichtiger, jungen Menschen frühzeitig Chancen und Möglichkeiten für einen erfolgreichen beruflichen Lebensweg aufzuzeigen“, erläutert Kubat seine Motivation.

An beiden Messetagen erwartet die Besucher ein informatives Programm. Angeboten werden neben den Unternehmenspräsentationen auch der Check von Bewerbungsunterlagen sowie Bewerbungstrainings mit geschultem Fachpersonal – in diesem Jahr von der Verbundvolksbank OWL.

An beiden Messetagen haben die Besucher die Chance, ein unverbindliches Gespräch sowie Probearbeiten an den Ständen der Unternehmen zu vereinbaren. Vom kaufmännischen Ausbildungsberuf über Handwerk oder staatliche Organisationen wie die Polizei ist die Angebotspalette groß.

Das Organisationsteam um Thomas Münstermann, Markus Fleitmann und Michael Kubat rechnet wie in den vergangenen Jahren mit mehr als 1000 Besuchern an beiden Messetagen. Neben den Unternehmenspräsentationen zeigt auch das Ludwig-Erhard-Berufskolleg sein umfangreiches Schulangebot von Handelsschule, Höherer Handelsschule und Wirtschaftsgymnasium.

„Wir möchten zeigen, dass es direkt vor der eigenen Haustür ungeahnte Möglichkeiten gibt, an der Entwicklung interessanter Projekte und Technologien mitzuarbeiten“, sagt Thomas Münstermann. Ein Großteil der ausstellenden Unternehmen kommt daher aus dem Raum Büren, Bad Wünnenberg, Geseke, Rüthen und Salzkotten. Alle Unternehmen müssen dabei einen Bezug zum Standort Büren haben, unter anderem, wenn es um die Beschulung ihrer Auszubildenden geht.

Interessierte können sich über Facebook, Instagram und Youtube über die Messe informieren sowie die Webseite www.bueren-ausbildung.de nutzen.