Tui stationiert Airbus A320 am Flughafen Paderborn/Lippstadt

In Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft Freebird-Europe hat das Reiseunternehmen TUI ein Flugzeug am Flughafen Paderborn/Lippstadt stationiert. Seit dem 1. Juni startet der Airbus A320 meist zwei Mal am Tag und sieben Tage in der Woche zu sechs beliebten Urlaubszielen. Der erste Flug steuerte am Mittwoch Palma de Mallorca an.

Der Airbus A320 ist nun fest am Flughafen Paderborn-Lippstadt stationiert. Am Mittwoch, 1. Juni, herrschte bei allen Beteiligten große Freude über den Premierenflug nach Mallorca.

„Wir freuen uns sehr über die Rückkehr der Tui. Die Stationierung eines eigenen Flugzeugs an unserem Flughafen ist ein starkes Signal. Die bisherige Buchungslage zeigt, dass das aktuelle Spektrum an Urlaubszielen die Wünsche der Menschen in Ostwestfalen-Lippe und Südwestfalen punktgenau trifft“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Neben der Lieblingsinsel der Deutschen fliegt Tui die kanarischen Inseln Gran Canaria (ab 25. Juni) und Fuerteventura (ab 24. Juni) sowie die griechischen Inseln Kos (ab 6. Juni), Kreta (Heraklion, ab 4. Juni) und Rhodos (ab 5. Juni) an. Bei insgesamt 13 Starts pro Woche will die Tui im Sommerflugplan etwa 50.000 Reisende vom Flughafen in Büren-Ahden aus in den Urlaub befördern.

„Man spürt förmlich, dass die Menschen wieder hungrig auf Reisen sind. Das beweisen die Buchungszahlen für dieses Jahr sehr deutlich. Der Paderborner Flughafen ist personaltechnisch sehr gut aufgestellt. Kurze Wartezeiten, schnelles Boarding und gute Abflugzeiten sind die großen Vorteile dieses Regionalflughafens. Auch nächstes Jahr möchten wir wieder mit einer Maschine in Paderborn/Lippstadt vertreten sein und wünschen uns für die nächsten Jahre eine weitere Zusammenarbeit“, ergänzt Sven Winterstein, Leiter „Flugplanung & Einkauf“ der Tui Deutschland.