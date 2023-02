Ukrainer absolvieren erfolgreich Sprachkurs in Büren

11 der 13 Teilnehmer des Kursus unter Leitung der Dozentin Regina Birnbaum bestanden die Prüfung, viele mit einem überdurchschnittlich guten Ergebnis.

Vor der Übergabe der Zertifikate richtete Bürgermeister Burkhard Schwuchow das Wort an die Teilnehmer. „Für Ihre Bereitschaft, sich mit der deutschen Sprache und Kultur auseinanderzusetzen, möchte ich Ihnen allen von Herzen danken. Was Sie in so kurzer Zeit geleistet und mit welch guten Ergebnissen Sie Ihr erstes Etappenziel im Sprachlernen erreicht haben, ist beachtlich. Sie tun alles dafür, diese Krisenzeit gemeinsam zu überstehen und hier ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Bleiben Sie weiter so erfolgreich und vor allen Dingen: Fühlen Sie sich willkommen und angekommen“, betonte er.

Alltagssituationen vermitteln Sprachkompetenz

Die Stadt Büren hat die Räume für den Sprachkurs in der ehemaligen Almeschule zur Verfügung gestellt und trägt die Kosten, wofür eingegangene Spenden zur Unterstützung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine genutzt werden. „Unser Dank gilt der Stadt und insbesondere den Bürgern von Büren. Mit ihrer Hilfe konnte den Menschen eine Möglichkeit gegeben werden, nicht nur zu lernen, sondern auch Verantwortung für sich und ihr Leben zurückzuerlangen“, betonte Markus Krick, Leiter der VHS.

„Entscheidend für ein erstes Zurechtfinden in der neuen Sprache war das Hervorrufen alltagsnaher Situationen, beispielsweise in Form von Durchsagen am Bahnhof oder durch das Abhören eines Anrufbeantworters“, beschreibt Insa Burmann, hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterin der VHS. Insgesamt sei die Veranstaltung jedoch viel mehr als nur ein Sprachkurs gewesen: Die Teilnehmer hätten zugleich Struktur erfahren, Kontakte knüpfen und ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln können.

Zurzeit findet ein Aufbaukurs auf dem Sprachniveau A2 statt, der voraussichtlich bis Mai dauern soll.