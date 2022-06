Ukrainer lernen in Büren Deutsch – große Nachfrage nach Kursen

Stadt, Volkshochschule und Ehrenamtliche ziehen an einem Strang

Büren

Früher wurde in der Almeschule gelernt – und heute ist das wieder so, obwohl das Gebäude an der Bürener Bahnhofstraße längst keine Schule mehr ist. Doch die Deutschkurse für ukrainische Flüchtlinge, die die Stadtverwaltung, die Volkshochschule und die Flüchtlingsinitiative „Büren ist bunt“, dort anbieten, sind sehr gefragt.

Von Hanne Hagelgans