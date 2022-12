Umzug krönt Bürener Nikolausmarkt

Der Nikolaus hoch zu Ross. In Büren ließ er am späten Sonntagnachmittag die Kinderherzen höher schlagen. Traditionell ist der Nikolausumzug das Herzstück des Bürener Nikolausmarktes.

Hunderte von Kindern jeden Alters warteten gespannt auf den Mann mit dem weißen Bart und rotem Gewand. Dann, so kurz vor vier, war es so weit. Die Musiker des Spielmannszuges Büren intonierten gerade „Nikolaus komm in unser Haus“, da bot der Heilige Mann hoch zu Ross auch schon auf die Burgstraße ein. In seiner Begleitung, ebenfalls auf einem schwarzen Rappen, Knecht Ruprecht. Sein Gesicht verhüllt, ließ sein Anblick die Gesichter der Kleinen gefrieren. Der Feuerwehr voraus, der Musik folgend, setzte sich der rund 300 Teilnehmer zählende Tross in Bewegung.

Die Burgstraße hoch, Richtung Seniorenresidenz, hier ein freundlicher Gruß an die Bewohner, weiter über die Königsstraße zurück zum Marktplatz. Hier gab es dann das beliebte Nikolausgebäck, was die Kinderaugen wieder zum Leuchten brachte.

Hatte der Nikolausmarkt in seiner jüngeren Geschichte seinen Platz rund um die St. Nikolaus-Pfarrkirche gefunden, fand er in diesem Jahr wieder sein Zuhause auf dem Marktplatz. Rund um den mächtigen Weihnachtsbaum war ein Hüttendorf aufgebaut worden. Privatpersonen, Vereine, Hilfseinrichtungen und Kreativkünstler boten hier ihre Produkte an. Klar, dass bei den Minustemperaturen besonders Glühwein und warme Speisen begehrt waren. Feuerzangenbowle der DLRG-Ortsgruppe Büren und der Stand des Lions-Clubs Büren-Salzkotten, erwiesen sich als Magneten. Bei ihrem Glühweinausschank freuten sich Landrat Christoph Rüther und Lions-Präsident Peter Gede über den guten Verkauf, schließlich soll der Erlös dem Hilfsprojekt „ Gaudete“, das sich für ein besseres Leben der Straßenkinder in Rumänien einsetzt, zugute kommen.

Auch der Lionsclub Büren-Salzkotten war präsent (von links): Andreas Schmidt, Christoph Plass, Pastor und Präsident Peter Gede und Landrat Christoph Rüther. Foto: Hans Büttner

Aber die Stadt hatte am Sonntag noch mehr zu bieten. So hatten die Geschäfte der Innenstadt nachmittags ihre Türen geöffnet und die Straßen der Kernstadt leuchteten in weihnachtlichem Glanz.

Auftakt zum Nikolausmarkt war bereits am Freitagnachmittag. Nach der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Burkard Schwuchow schmückten die Kinder der Bürener Kitas mit selbstgebasteltem Schmuck die große Tanne auf dem Marktplatz.

Marie, Bella und Emma aus der 7. Klasse des Liebfrauengymnasiums backten Waffeln für die Kinderhilfe Betlehem. Foto: Hans Büttner

Am Samstagnachmittag fand im Festzelt, das in diesem Jahr eine Almhütte war, ein Kinderkonzert zum Mitmachen mit der Künstlerin Isa Glück statt. Herzstück des Nikolausmarktes ist natürlich die Nikolauskirche. Am Freitag verbreitete der Chor „man singt mixed“ adventliche Stimmung. Das traditionelle„ Nightfever“ am Samstag mit vorausgehendem Gottesdienst lockte zur inneren Einkehr mit Gebet, Gesang und Gespräch. Am Sonntag schloss sich in der Reihe „ Musik zum Advent“ das Jazz Trio Jo Schäfermeyer an und präsentierte zum Ausklang des Nikolausmarktes ein beeindruckendes „A swing in Christmas“.