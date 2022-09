Unfall bei Büren: drei Rennradfahrer verletzt

Eine Kettenreaktion hat am Dienstagabend in Büren zu einem Unfall geführt, bei dem drei Rennradfahrer verletzt worden sind. Ein 57-jähriger Mann aus Borchen erlitt schwere Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, war am Dienstag gegen 18.50 Uhr eine Gruppe von Rennradfahrern auf der L754 in Richtung Büren unterwegs. In Höhe der Einmündung Stöckerbusch berührte demnach ein 52-jähriger Sportler aus Borchen mit seinem Vorderrad das Hinterrad seines Vordermanns, kam erst ins Schlingern und schließlich zu Fall. Einem Rennradfahrer aus Paderborn (55) und einem weiteren Borchener (57), die unmittelbar hinter dem Gestürzten fuhren, blieb keine Zeit mehr auszuweichen, sodass auch sie stürzten.

Der 57-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in das Brüderkrankenhaus nach Paderborn gebracht. Die anderen beiden Rennradfahrer – auch sie waren laut Polizei wie der Schwerverletzte mit einem Helm unterwegs – kamen mit leichten Verletzungen davon.