Unternehmer Torsten Hieke erweitert Radhaus Büren auf 2000 Quadratmeter

Büren

Radfahren – ob mit oder ohne elektrische Unterstützung – ist angesagt. Und Radfahren ist die Leidenschaft des Bürener Unternehmers Torsten Hieke, mit der er vor 26 Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hat. Gemeinsam mit seiner Frau Claudia Bader-Hieke und mit vielen Gästen und Weggefährten konnte er am Sonntag zum Start der Gewerbeschau „Büren on Wheels“ einen Meilenstein feiern: die Eröffnung des neuen Radhauses Büren, das sich mit 2000 Quadratmetern an der Fürstenberger Straße fast drei Mal so groß präsentiert wie bisher.

Von Hanne Hagelgans