Viele freie Plätze in Bürener Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge

Anlaufstelle Almeschule in Kürze mit eigenem Computerraum

Büren

Bis zu 1000 Flüchtlinge aus der Ukraine können in der Notunterkunft Zuflucht finden, die die Detmolder Bezirksregierung am Stöckerbusch in Büren eingerichtet hat. Doch von dieser Vollbelegung ist die Einrichtung aktuell noch weit entfernt, wie diese Zeitung auf Nachfrage erfahren hat. Zurzeit (Stand 11. Mai) sind dort 37 ukrainische Flüchtlinge untergebracht.

Von Hanne Hagelgans