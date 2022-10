Vierter Hilfsgütertransport aus Büren vor dem Start

34 Paletten mit wertvoller Fracht für Menschen in der Ukraine

Büren

Der 24-Tonnen-Sattelzug der Spedition Heinrich Kottmann steht, vollgepackt mit Hilfsgütern, abfahrbereit in der Halle 8 der Bürener Spedition. 34 Paletten sind es diesmal, die in Richtung Polen gebracht werden, um später in die Ukraine weitergeleitet zu werden.

Von Hans Büttner