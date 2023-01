Von Rittermut und Drachenblut in der Wewelsburg

Lesungen für Kinder sind an drei Terminen in der Wewelsburg geplant.

Treffpunkt ist das Foyer des Historischen Museums des Hochstifts Paderborn. Einzuplanen für die Lesung ist etwa eine Stunde. Kuscheltiere, Kissen und Decken dürfen mitgebracht werden.

Pro Person kostet die Teilnahme 3 Euro. Karten können im Kreismuseum oder ganz bequem online auf wewelsburg.de käuflich erworben werden.

Weitere Geschichten für Kinder gibt es am Sonntag, 15. Januar. Dann liest von 16 Uhr an Manuela Gieseke von Rüden Gespenstergeschichten für Kinder ab 6 Jahren. Am 22. Januar, um 16 Uhr liest Ruben Greif aus „Der Brief für den König“ von Tonke Dragt für Kinder ab 10 Jahren.