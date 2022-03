Vor 80 Jahren wurden die letzten jüdischen Bürger aus Büren, Weiberg und Brenken deportiert

Ein trauriges Ereignis jährt sich am morgigen Mittwoch zum 80. Mal. Am 30. Mai 1942 wurden die letzten noch in Büren lebenden jüdischen Bürger deportiert. Daran erinnert der Heimatverein, indem am Mittwoch Vormittag Kerzen am Synagogendenkmal in der Detmarstraße angezündet werden.

Das Foto zeigt die bis zuletzt in Büren verbliebenen Juden im Jahr 1939: (sitzend von links nach rechts) Betti Silberberg, geb. Neufeld, Hedwig Schild, Franziska Goldschmidt geb. Ehrlich, Adele Levy geb. Steinberg, Lisette Silberberg gesch. Sternberg; (stehend von links nach rechts) Julius Rosenberg, Hermann Levy und Siegfried Silberberg. Nur Franziska Goldschmidt überlebte die Verfolgung. Am Mittwoch jährt sich die Deportation der letzten in Büren lebenden jüdischen Bürger zum 80. Mal.

In der Stadtchronik Bürens für das 1942 wird in breiter Ausführlichkeit und Vollständigkeit der Juden gedacht, die als letzte noch in Stadt und Amt Büren gelebt hatten. Im ersten Teil dieses makabren Gedenkens liest man: „Soweit die Juden in den letzten Jahren nicht aus Büren verzogen waren oder sich ins Ausland begeben hatten, wurden sie aus Stadt und Amt Büren auf höhere Anordnung am 30. März nach Paderborn zum Transport nach dem Osten gebracht.“ Auch die Namen werden genannt, wie Hans Liedtke und Heinrich Sprenger für ihr 2017 erschienenes Buch „Juden in Büren“ recherchiert haben.

Betroffen waren danach aus Büren Siegfried Silberberg, dessen Ehefrau Betti, deren Kind Ruth Silberberg, Lisette Silberberg, eine Schwester von Siegfried, sowie aus Weiberg Hermann Levy und dessen Ehefrau Adele, Siegmund Rosenthal, Lina Rosenthal, Arthur Rosenthal und Beata Rosenthal, aus Brenken Max Steinbergund dessen Ehefrau Klara.

Für den „Transport nach dem Osten“, der in Wahrheit fast immer in den Tod führte, gab es noch andere verlogene Tarnnamen wie „Evakuierung“, „Abschiebung“ „Verschickung“ oder „Umsiedlung“. Die Juden, so schreiben es Liedtke und Spenger in ihrem Buch, durften auf die Reise, deren geografisches Ziel sie nicht kannten, 25 Kilo Handgepäck und Verpflegung für zwei Tage mitnehmen. Alles, was ihnen sonst gehörte, mussten sie zurücklassen, als sie am Morgen oder Vormittag des 30. März zunächst nach Paderborn ins Jüdische Waisenhaus gebracht wurden.

Vom Bahnhof Kasseler Tor wurden sie nach Bielefeld gefahren, wo sie unter räumlich und hygienisch jammervollen Verhältnissen in der als Sammellager eingerichteten Gaststätte „Kyffhäuser“ übernachten mussten. Am 31. März ging es mit inzwischen mehr als 300 Juden aus Ostwestfalen weiter nach Hannover in einem von außen verschlossenen Zug.

In Hannover und bei einem weiteren Halt in Braunschweig mussten insgesamt noch mehr als 500 Juden zusteigen, bevor das Ziel des Schreckens, das Warschauer Ghetto, am frühen Morgen des 1. April 1942 erreicht war.

Als Mitte Mai 1943 der Aufstand im Warschauer Ghetto von der deutschen Übermacht unterdrückt worden war, dürften die Bürener Juden spätestens nicht mehr am Leben gewesen sein, vermuten die beiden Autoren. Kontakte nach außen hatten von den am 30. März 1942 Deportierten, soweit bekannt, nur Max und Klara Steinberg noch gehabt.

In einem sehr beeindruckenden, vierseitigen Brief vom 26. Juni 1942 an ihre Nachbarin Maria Köster schrieb Klara Steinberg, wie sehr ihr die Heimat fehlte. Sie erkundigte sich nach vielen Einzelheiten in Brenken und bat auch um Pakete mit Lebensmitteln. Jeder Satz spiegelte ihre innere Verbundenheit mit den Brenkenern und ihr Heimweh wider. Sie bat, alle Bekannten zu grüßen.

Klara Steinberg schrieb nicht von den unvorstellbar schlechten Bedingungen, unter denen die jüdischen Menschen in Warschau hausen mussten. Dann wäre der Brief nämlich nicht durch die Zensur gekommen und sie hätte sicherlich mit schlimmen Repressalien rechnen müssen. Natürlich liest man zwischen den Zeilen vom unbeschreiblichen Hunger, der im Ghetto herrschte. Der Brief befindet sich inzwischen dank des Einsatzes von Mechthild Scherf im Stadtarchiv Büren.