Vorfreude auf das Schützenfest

Oberst Thomas Petrik sprach in der Versammlung von zwei ruhigen Jahren, in denen es aber auch einzelne Lichtblicke gegeben habe. So wurde in beiden Jahren ein Alternativprogramm an den Schützenfesttagen angeboten, das unter den Mitgliedern auf sehr gute Resonanz gestoßen sei, berichtete er.

Außerdem wurde die Zeit genutzt, um die Dorfhalle sicherheitstechnisch zu sanieren. Unter anderem wurde dazu auch ein neues Nutzungskonzept erstellt. Und so blickte Oberst Thomas Petrik optimistisch auf die anstehende Saison. Er gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass in Wewelsburg am zweiten Juliwochenende wieder Schützenfest in gewohnter Form gefeiert werden soll. Zusätzlich wird Anfang Oktober mit dem Herbstball ein Kaiserschießen ausgerichtet, berichtete der Oberst,

Die Vorstandswahlen brachten einige Änderungen im geschäftsführenden und erweiterten Vorstand. Nachdem Oberst Petrik und Hauptmann Thomas Keck in ihren Ämtern bestätigt wurden, verzichtete Geschäftsführer André Braekler auf eine erneute Kandidatur. Sein Nachfolger ist Johannes Mollemeier.

Auch der 2. Zugführer, Michael Lammers, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Als sein Nachfolger wurde Pascal Genee gewählt. Der langjährige 1. Fähnrich Burkhard Göke verzichtete nach 25 Jahren Vorstandsarbeit ebenfalls auf eine erneute Kandidatur und wurde aufgrund seiner vielen Verdienste um den Heimatschutzverein zum Ehrenfähnrich ernannt. Seine Nachfolge als 1. Fähnrich tritt Marcel Göricke an, der ebenfalls bereits auf eine 20-jährige Vorstandsarbeit zurückblicken kann.

Als Fahnenoffiziere an der ersten Fahne wählte die Schützenversammlung André Braekler und Rolf Neidereck. Die zweite Fahne besetzen nun Fähnrich Kai Ehlert und die Fahnenoffizieren Christoph Ertel und Marcel Schmieder.

Der Gardistenführer Lothar Borries stand aufgrund privater Veränderungen ebenfalls nicht mehr zur Wahl. Diese Position übernimmt künftig Helmut Zumbrock. Abschließend wurden in einer Stichwahl zwei Offiziersämter im Vorstand mit dem amtierenden König Christoph Plöger und seinem Adjutanten Frank Lottmann besetzt.

Zum kommissarischen Jungschützenmeister wurde in der Versammlung Nico Kemper ernannt, bevor er von der Jungschützenversammlung bestätigt wird. Diese besondere Funktion soll in enger Abstimmung mit dem Vorstand der Garant für eine aktive Jugend- und Nachwuchsarbeit sein.

Weiterhin im Amt bestätigt wurden Bernd Werny (Kassierer), Thorsten Thiele (2. Geschäftsführer), Ralf Bödefeld (2. Kassierer), Frank Kleiner (1. Zugführer), Jens Bogusch und Michael Kloppenburg (beide Oberstadjutanten).