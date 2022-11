Wassertemperatur im Bürener Hallenbad wird gesenkt

Die Stadt Büren will Energie einsparen. Dazu wird unter anderem die Wassertemperatur im Hallenbad gesenkt.

Unter anderem soll die Raumtemperatur im Rathaus auf 19 Grad gesenkt werden. Repräsentativer oder ästhetische Beleuchtung an städtischen Gebäuden wird ausgeschaltet, ebenso wie das städtischen Brunnen und das Kneippbecken.

Ergänzend hierzu hat der Rat auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, im Hallenbad die Wassertemperatur von 29 auf 28 Grad abzusenken. Verzichtet werden soll außerdem auf die beiden wöchentlichen Warmbadetage, an denen das Wasser auf 32 Grad erwärmt wird. Hierdurch, so teilt die Stadtverwaltung mit, könnten etwa 60.000 kWh und damit 18 Prozent des Heizenergiebedarfes in der Hallenbadsaison eingespart werden.

„Mit diesen Anpassungen wollen wir unseren Beitrag leisten, um den Energieverbrauch zu reduzieren“, sagt Bürgermeister Burkhard Schwuchow. Die Einsparmaßnahmen werden zum Montag, 7. November, wirksam. Zu diesem Zeitpunkt entfällt auch die Zusatzgebühr an den Warmbadetagen. Für die Hallenbadsaison 2023/2024 erfolgt dann eine Neubewertung der Situation, heißt es aus dem Rathaus.

Weihnachtsbeleuchtung

Der Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr stand ebenfalls auf dem Prüfstand. Da die Leuchtelemente inklusive Lichterkette für den Tannenbaum auf dem Marktplatz aber bereits auf LED-Technik umgerüstet wurden und das Einsparpotential somit relativ gering ist, wird davon abgesehen. Stattdessen soll die Weihnachtsbeleuchtung zeitlich begrenzt werden und nur in den frühen Morgenstunden ab 6 Uhr bis Sonnenaufgang und mit Einsetzen der Dämmerung bis 23 Uhr leuchten. „Neben dem geringen Stromverbrauch sprechen emotionale und wirtschaftliche Gründe für eine beleuchtete Innenstadt in der Vorweihnachtszeit“, erklärt Schwuchow.

Zudem will die Stadt Büren auch langfristig den Ausbau von erneuerbaren Energien und die Energieeffizienz von städtischen Gebäuden vorantreiben. Um die Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen, gelte es verstärkt auf umweltfreundliche, erneuerbare Energien zu setzen. Derzeit werde hierfür ein städtisches Klimaschutzkonzept erarbeitet.