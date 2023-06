Nach Unglück in Büren-Brenken: Land regelt Umgang mit Wegekreuzen neu

In Nordrhein-Westfalen wird neu geregelt, wie mit Wegkreuzen und Bildstöcken an Straßen umzugehen ist. Hintergrund ist ein tragisches Unglück in Büren-Brenken (Kreis Paderborn): Ein siebenjähriger Junge wurde im November 2021 von einem herabstürzenden Steinkreuz tödlich verletzt.

Behörde schreibt in bestimmten Fällen Eigentümer an

Die Handlungsanweisungen, die jetzt das Landesministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr veröffentlicht hat, geht es um Steinkreuze, Bildstöcke und ähnliche massive Denkmale, die sich auf und an Straßengrundstücken in der Zuständigkeit des Landesbetriebs Straßen NRW befinden. Die meisten davon befinden sich in Ostwestfalen. Nicht gemeint sind kleine Holzkreuze, wie sie Angehörige manchmal an Unfallstellen aufstellen.