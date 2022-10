Weichen für die Zukunft des Handels in Büren gestellt

Zufall oder gutes Omen? Über Büren war zum Zeitpunkt der Bauausschussitzung am Donnerstagabend ein spektakulärer Regenbogen zu sehen. Das schöne Foto davon ist der Bürenerin Biaina Markarian gelungen. Das neue Einzelhandels- und Zentrenkonzept beschäftigt sich unter anderem auch mit der Entwicklung in der Innenstadt rund um Marktplatz und Burgstraße.

Die BBE Handelsberatung GmbH hat das Konzept im Auftrag der Stadt erstellt und dazu in einem mehrmonatigen Verfahren den Ist-Zustand in der Innenstadt, der gesamten Kernstadt und in allen Ortsteilen aufgenommen, die Geschäftsleute befragt und die Herkunft der Kunden erhoben.