Weihnachtsbaum fängt in Büren-Harth Feuer

Büren-Harth

Ein Weihnachtsbaum hat am späten Freitagnachmittag in einer Wohnung in Büren-Harth am Harthberg Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte mit rund 80 Einsatzkräften aus, musste aber nur noch geringfügige Nachlöscharbeiten leisten, berichtet Einsatzleiter Michael Stork.

Von Marion Neesen