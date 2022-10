Weihnachtsmarkt am Flughafen Paderborn/Lippstadt

Vorweihnachtliche Stimmung kündigt der Flughafen Paderborn/Lippstadt für Sonntag, 11. Dezember, an. Am dritten Advent findet der traditionelle Weihnachtsmarkt wieder im Flughafen statt. Aussteller können sich noch anmelden.

Adventszauber am Airport: Aussteller können sich bis 11. Dezember bewerben

Am dritten Advent lädt der Flughafen Paderborn-Lippstadt zum Weihnachtsbummel ein.

Adventszauber verspricht der Flughafen am 11. Dezember von 11 bis 18 Uhr mit zahlreichen Aktionen, Adventsangeboten und geschmückten Hütten.

Die Stände und Buden sollen beim Adventszauber zu einem vielseitigen Unterhaltungs-, Shopping- und Gastronomieangebot beitragen, das zum Verweilen am Flughafen einlädt und auf Weihnachten einstimmt.

Interessierte Aussteller können sich beim Flughafen per E-Mail an event@airport-pad.com melden. Ob traditionelle oder neue Weihnachtsdekorationen, Speisen, Reisen oder ganz andere Ideen – der Kreativität seien dabei keine Grenzen gesetzt.

Beim Adventszauber 2022 wird auch der Nikolaus vor Ort sein. Eltern können am 5. und 6. Dezember von 16 bis 19 Uhr einen Stiefel beziehungsweise Schuh ihres Kindes an der Flughafen-Information abgeben. Der Nikolaus wird diesen Stiefel mit Überraschungen füllen und in der Adventsstunde beim Adventszauber (etwa 16 Uhr) dem Kind überreichen. Ein gefüllter Stiefel kostet 5 Euro.