Weihnachtsmarkt an der Wewelsburg feiert Premiere

Erstmalig gibt es am Samstag, 3. Dezember, einen Weihnachtsmarkt an der Wewelsburg.

Der „Adventsbasar“ präsentiert von 14 bis 18 Uhr im Burgsaal der Wewelsburg an 13 Ständen Wewelsburger Handwerkskunst. Darüber hinaus kann die Besucher sich im Warmen bei Kaffee und Kuchen stärken. Das Turmzimmer wird zum Kinderzimmer: Von 14 bis 18 Uhr finden dort abwechselnd Bastelaktionen und Lesungen statt. Im Burginnenhof musiziert in der Zeit von 15 bis 18 Uhr der Tambourcorps und Musikverein Edelweiß, kleine weitere Aktionen sind geplant. Und das Maskottchen „Falko“ freut sich darauf, die kleinen und großen Gäste um 14 Uhr zu begrüßen.

Für Essen und Trinken ist auch gesorgt: Das Bistro der Jugendherberge sowie die Gastronomie an der Wewelsburg sind geöffnet. Darüber hinaus gibt es einen Foodtruck mit Burger und weiteren Gerichten am Burgvorplatz sowie im Burginnenhof Bratwurst, Pommes, ein Schöpfgericht, warme und kalte Getränke.

Der Weihnachtsmarkt findet in Kooperation mit der Dorfgemeinschaft und dem Dorfrat Wewelsburg, der Jugendherberge und der Gastronomie an der Wewelsburg und dem Kreismuseum Wewelsburg statt. Das komplette Angebot gibt es im Internet unter www.wewelsburg.de

Darüber hinaus lädt das Kreismuseum Wewelsburg an diesem Tag zum ersten Mal in dieser Saison kleine und große Gäste zur beliebten Lichterführung in das Historische Museum des Hochstifts Paderborn ein. Interessierte können in eine geheimnisvolle Welt von Licht und Schatten eintauchen. Kindern und Erwachsenen öffnet das Kreismuseum an diesem Abend ein Fenster zum Alltag längst vergangener Zeiten. Für Familien mit Kindern ab 8 Jahren startet die Führung um 18.30 Uhr. Um 20 Uhr können Erwachsene die imposante Wewelsburg im Dunkeln erleben. Taschenlampen sollten unbedingt mitgebracht werden. Die Führung dauert jeweils etwa 1,5 Stunden.

Die Teilnahme kostet pro Person: Rundgang für Familien 2 Euro, Führung für Erwachsene 3 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Karten gibt es online auf wewelsburg.de