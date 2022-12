Weihnachtsstimmung am Flughafen Paderborn/Lippstadt

Büren

Am dritten Adventssonntag zieht weihnachtliche Atmosphäre am Flughafen Paderborn/Lippstadt ein. Im Terminal und auf dem Vorplatz laden zahlreiche Stände am Sonntag, 11. Dezember, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr zum Verweilen und Genießen ein. Es wartet ein Programm für die ganze Familie, wie es in einer Mitteilung des Flughafens heißt.