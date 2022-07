"Wenn in Büren was geht, muss man dahin!"

Büren

Ausgelassene Partystimmung in den Bürener Almeauen: Nach coronabedingter Zwangspause konnte das beliebte Bürener Open-Air, besser bekannter unter der Abkürzung "BOA", endlich wieder in bekannter Größe stattfinden. Die Country-Rocker von "The BossHoss" feierten am Freitagabend wie zuvor die Bands "Eagle and the man" und "The last Bandoleros" mit 3000 Festivalbesuchern eine großartige Party. Diese Zeitung hat sich unter den Konzertbesuchern umgehört.

Von Katharina Freise