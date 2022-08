Wewelsburg nimmt an Paderborner Museumsnacht teil

Büren

Nachts ins Museum: Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Kreismuseum Wewelsburg an der langen Paderborner Museumsnacht am Samstag, 27. August, von 18 bis 24 Uhr. In beiden Abteilungen des Museums steht ein Pädagogen-Team für Fragen der Gäste zur Verfügung.