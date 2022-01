Die Wewelsburg wird am 27. Januar illuminiert

Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Soldaten die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz. Das Kreismuseum Wewelsburg beteiligt sich am Tag des Gedenkens auch in diesem Jahr an einer bundesweiten Beleuchtungsaktion.

Tag des Gedenkens an die NS-Opfer: Kreismuesum beteiligt sich an bundesweiter Aktion

Das Kreismuseum Wewelsburg beteiligt sich am kommenden Donnerstag, 27. Januar, zum dritten Mal an der bundesweiten Beleuchtungsaktion #LichterGegenDunkelheit aller Gedenkstätten am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.

Seit 1996 ist der 27. Januar durch Proklamation des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog der Tag des Gedenkens an die über sechs Millionen Juden und viele andere Opfer des Nationalsozialismus, die während der nationalsozialisischen Herrschaft ermordet wurden. Die Gedenk- und Dokumentationsstätten und Erinnerungsinitiativen beleuchten am kommenden Donnerstag nach Einbruch der Dunkelheit lokale Stätten der Erinnerung, um vor dem Hintergrund der historischen Geschehnisse ein Zeichen zu setzen gegen Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

Die Wewelsburg und das ehemalige Wachgebäude am Burgvorplatz werden am kommenden Donnerstag, 27. Januar, von 19 bis 22 Uhr illuminiert. An drei Stationen rund um die Wewelsburg wird aus Briefen von KZ-Häftlingen vorgelesen. Beginnend vom Eingang der Gedenkstätte wird um 19 Uhr und um 19.30 Uhr ein etwa 50-minütiger Rundgang entlang der Lesestationen angeboten. Die Erinnerungs- und Gedenkstätte ist am Donnerstag bis 21 Uhr geöffnet.

Ziel der bundesweiten Aktion sei es nach Angaben des Kreismuseums zudem, zu einer bewussten Auseinandersetzung mit aktuellen demokratiefeindlichen Tendenzen in Staat und Gesellschaft einzuladen. Hierfür gebe es viele Beispiele: Verschwörungstheorien mit Bezug auf die NS-Zeit im Zusammenhang mit der Querdenkerbewegung, antisemitische, rassistische, fremdenfeindliche und antidemokratische Äußerungen und Taten, bei denen ebenfalls Bezüge zur Geschichte hergestellt würden. Fundiertes historisches Wissen sei ein notwendiger Baustein zum Erkennen und Entlarven solcher Tendenzen. Deshalb solle dieser Tag auch die Arbeit der Gedenkstätten beleuchten, die sich an historischen Orten für eine fundierte und differenzierte Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus, seinen Ursachen, Verbrechen und Folgen einsetzetn: Es gehe um das Gedenken an die Opfer, das Arbeiten gegen das Vergessen und das Lernen für die Zukunft an authentischen Orten.

Der Verein "Gedenktag 2. April in Wewelsburg" – Verein wider das Vergessen und für Demokratie e.V. wird am Mahnmal auf dem Appellplatz des ehemaligen Konzentrationslagers Niederhagen einen Kranz niederlegen. Bilder des Beleuchtungs-Flashmobs werden auf www.wewelsburg.de veröffentlicht. Bundesweit wird die Aktion über www.lichter-gegen-dunkelheit.de kommuniziert und unter dem Hashtag #LichterGegenDunkelheit auch in den Sozialen Medien verbreitet. Initiatoren sind das Haus der Wannsee-Konferenz, die Stiftung Topographie des Terrors (beide Berlin) und die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten.