Wewelsburger hoffen nach Schließung auf neuen Supermarkt im Dorf

Der Elli-Markt Hertel in Wewelsburg ist Geschichte. Ortsvorsteher Günter Eggebrecht (rechts) und Immobilienbesitzer Gerhard Wassmuth hoffen, dass der einzige Lebensmittelladen im Dorf bald unter neuer Leitung wieder eröffnen kann.

Zu hohe Nebenkosten hatten nach Angaben des bisherigen Inhabers Eugen Hertel dazu geführt, dass er beim Amtsgericht in Brilon Insolvenz anmeldete. Auch die im Markt integrierte Bäckereifiliale von „Goeken backen“ musste daraufhin ihre Verkaufsstelle in Wewelsburg schließen. Mit der Schließung des Marktes und der Bäckerei ist in Wewelsburg ein Versorgungsvakuum entstanden, unter dem besonders Menschen mit fehlender oder eingeschränkter Mobilität leiden.