Yahia Jesry verstärkt Team im St.-Marien-Hospital Marsberg

Das Krankenhaus in Marsberg hat Verstärkung bekommen. Yahia Jesry kehrt als Oberarzt ins St.-Marien-Hospital zurück.

Viele Patientinnen und Patienten kennen den sympathischen aus Syrien stammenden 33-Jährigen und seine junge Familie noch gut aus seiner Zeit als Assistenzarzt im St.-Marien-Hospital. Nach einem zweijährigen Exkurs ins Klinikum Vest Recklinghausen, wo er seine Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin abgeschlossen hat, kehrt er nun als Oberarzt zurück in die Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie, Diabetologie und Geriatrie.

Dort betreut Yahia Jesry die internistischen Patienten auf der Intensivstation, führt Magen- und Darmspiegelungen durch und konzentriert sich auf seinen nächsten Meilenstein in der medizinischen Spezialisierung: Jesry möchte Facharzt für Gastroenterologie werden. Im St.-Marien-Hospital Marsberg hat er alle Möglichkeiten, die Weiterbildung zu absolvieren. Sein Chef, Dr. Norbert Bradtke, freut sich: „Yahia Jesry ist mit seinem großen Fachwissen, der einfühlsamen Art im Umgang mit den Patienten ein großer Gewinn für unsere Klinik. Das gesamte Team hat sich riesig über seine Rückkehr gefreut.“

Mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn lebt Jesry in Marsberg und genießt an der Stadt vor allem die ursprüngliche Natur des Hochsauerlandes.

Auch seine Tätigkeit als Notarzt will er wieder aufnehmen. Über neun Jahre ist es her, dass er als junger Arzt zunächst mit Visum, Medizindiplom und Sprachnachweis nach Schleswig-Holstein kam und dann unbeirrt den mühsamen Weg von der Fachsprachenprüfung, über die Erlangung der deutschen Approbation, Hospitationen in mehreren Fachrichtungen bis hin zur Festanstellung im Krankenhaus gegangen ist.