Zwölf neue Sebastiöner in Büren

Zum Jahresanfang nimmt die St.-Sebastian-Bruderschaft Büren neue Mitglieder in ihre Reihen auf. Der traditionelle Aufnahmetag erfolgt jeweils rund um den 6. Januar. Dem althergebrachten Aufnahmeritus der St.-Sebastian-Bruderschaft stellten sich in diesem Jahr zwölf neue St.-Sebastiansbrüder.

Ein Aufnahmeformular ist auszufüllen, und der Vorstand mit Oberst Ralf Kleine an seiner Spitze führt mit den Kandidaten ein Aufnahmegespräch. Anschließend wird über die Aufnahme abgestimmt und das Procedere mit einem Eintrag in das altehrwürdige Aufnahmebuch abgeschlossen. Zwei Euro Wachs- sowie vier Euro Hänselgeld und elf Euro für die Aufnahme müssen die neuen St.-Sebastiansbrüder entrichten.

Oberst Ralf Kleine informierte die Bruderschaft – nach der Aufnahme stießen noch alteingesessene Schützenbrüder hinzu – über die schon in Kürze anstehenden Termine. Der Oberst rief zur Beteiligung an den Amtstagen am Freitag, 20. Januar, und Samstag, 21. Januar, sowie den weiteren Terminen im Jahresverlauf auf.