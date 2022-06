Büren: 36-Jähriger bei Überschlag mit Quad schwer verletzt

Ein 36-jähriger Mann hat sich am Freitagabend auf der Volbrexener Straße in Büren mit seinem Quad überschlagen und ist damit gegen ein geparktes Auto gerutscht. Der Quadfahrer wurde schwer verletzt.

Unfall in Höhe der Schützenhalle Weiberg - Blutprobe entnommen

Der 36-Jährige war am Freitagabend gegen 23.35 Uhr auf der Volbrexener Straße in Richtung Büren unterwegs, als er in Höhe der Schützenhalle Weiberg nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er überschlug sich und rutschte mit seinem Quad gegen einen geparkten Pkw.

Der Quadfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Da er unter Alkoholeinfluss stand, hat die Polizei ihm eine Blutprobe entnommen und seinen Führerschein sichergestellt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro.