Büren, Salzkotten und Geseke machen gemeinsame Sache

Wirtschaftsförderer Michael Kubat hat seine Kolleginnen aus Geseke – Christiane Sonntag-Carl und Dagmar Hermes von der Wirtschaftsförderung der Hellwegstadt in Begleitung von Jennifer Lehmenkühler, Mitarbeiterin für Veranstaltungen und Administration beim Geseker Wirtschaftsnetzwerk – sowie Peter Finke aus Salzkotten ins Bürener Rathaus eingeladen.

Waren beim vergangenen Gespräch noch Corona-Pandemie und Impfangebot Schwerpunkt der Beratungen, richteten die Verantwortlichen den Blick nun in die Zukunft. Die Organisation von Veranstaltungen, die Digitalisierung und wirtschaftliche Entwicklung vor Ort sowie vornehmlich die Belange der Händler waren Fokus der Abstimmungsrunde.

„Es ist zwingende Voraussetzung, gemeinsam mit den Händlern Sensibilität und Vertrauen für das Einkaufen vor Ort zu schaffen. Gerade die Einzelhändler und Gastronomen tragen mit ihren Angeboten und ihrem Engagement wesentlich dazu bei, dass unsere Städte lebenswert bleiben“, sagt Christiane Sonntag-Carl aus Geseke.

Dass alle drei Städte gute Grundlagen für die jeweiligen Attraktivitätssteigerungen geschaffen haben, zeigen die vielen, zukünftigen Veranstaltungsformate im Städtedreieck Büren-Geseke-Salzkotten, heißt es in einer Pressemitteilung. „Durch das Stadtmarketing und die vielen Veranstaltungen machen wir auch überregional auf uns aufmerksam und steigern gleichzeitig die Lebensqualität vor Ort“, hält Peter Finke aus Salzkotten fest.

Alle sind sich einig, dass nur durch eine aktive und gemeinsame Kommunikation die Region weiter vorangebracht werden kann. Ziel der drei Städte sei es mehr denn je, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen für die Lebensqualität mehr ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. Durch einen Einkauf vor Ort und den Besuch in der Stadt gestalten Kunden ihr eigenes Lebensumfeld gerade in diesen herausfordernderen Zeiten positiv mit, heißt es in einer Mitteilung.

„Wir wollen den Austausch in Zukunft intensivieren und Projekte gemeinsam diskutieren und entwickeln. Ein spannendes Veranstaltungsformat ist während der Beratungen bereits entstanden und soll intern vorangetrieben werden“, schließt Kubat ab. Schon seit einigen Jahren arbeiten die drei Städte partnerschaftlich zusammen.