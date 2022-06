Caritasverband Paderborn feiert 75. Jubiläum

Feier in Paderborner Kilianskirche mit einem Jahr Verspätung

Paderborn

Ein rotes Herz mit einer weiß strahlenden 75 ist das Symbolbild der Jubiläumsfeier vom Caritasverband Paderborn, die nun in der festlich dafür hergerichteten Kilianskirche in Paderborn gefeiert wurde. „Ohne Ansehen der Person zu helfen, ist uns von Christus vorgelegt wurden. Diese Spiritualität prägt den Verband“, fasste es Pfarrer Georg Kersting als stellvertretender Dechant in seiner Rede zusammen.

Von Franz Purucker