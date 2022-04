Christian Lindner kommt nach Paderborn

Dies teilte am Mittwoch der Paderborner FDP-Kreisvorsitzende Marc Lürbke mit.

Die Veranstaltung am 4. Mai beginnt um 16.30 Uhr und soll bis etwa 18 Uhr dauern. Neben den Reden von Lindner und Stamp werden auf der Bühne zudem die beiden lokalen FDP-Kandidaten zur Landtagswahl Anke Zillmann (Wahlkreis 100, Paderborn I) und Marc Lürbke (Wahlkreis 101, Paderborn II) kurz ihre Ziele zur Landtagswahl vorstellen. Die Veranstaltung ist öffentlich, die Paderborner FDP freut sich auf interessierte Besucher.

Dazu Marc Lürbke, FDP-Kreisvorsitzender: „Ich freue mich sehr über die Wahlkampfunterstützung von Christian Lindner und Joachim Stamp in unserer Heimatstadt. Das zeigt den besonderen Stellenwert, den Paderborn für die FDP in Land und Bund hat. Vieles haben wir in Regierungsverantwortung seit 2017 erreicht, aber die Region hat noch so viele Chancen. Wir werben dafür NRW noch freier und moderner zu machen.“