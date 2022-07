Neue Besuchsregeln in den Kliniken im Kreis Paderborn ab 11. Juli

Paderborn

Die Lage in den Paderborner Krankenhäusern spitzt sich zunehmend zu. Coronabedingt sind in allen drei Krankenhäusern personelle Ausfälle zu beklagen, die sich nur schwer ausgleichen lassen. In manchen Fällen führt dies sogar zur Verschiebung von anberaumten Operationen.

Von Franz Köster