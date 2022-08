Das ist los am Wochenende in OWL

Für Unternehmungslustige gibt es am kommenden Wochenende (12. bis 14. August 2022) in Ostwestfalen-Lippe einiges zu erleben. Unsere Übersicht der größeren Veranstaltungen.

Für viele ist das musiksynchrone Höhenfeuerwerk über dem Kaiserpalais der Höhepunkt des Programms am Parklichter-Samstag. Anders als vor Corona soll die rund 15-minütige Show mit Licht- und Pyro-Elementen erst um 23.30 Uhr beginnen.

BIELEFELD

12. August: Vernissage

Zum Abschluss ihres Gastaufenthaltes präsentiert die Künstlerin Monika Romstein ihre Arbeiten unter dem Titel „The sad effects of climbing trees“ ab Freitag, 12. August, in den Galerieräumen der Bielefelder Artists Unlimited-Galerie, August-Schroeder-Straße 1. Die Vernissage beginnt um 18 Uhr. Anschließend ist die Ausstellung an diesem Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr zu sehen.

KREIS GÜTERSLOH

13. August: Ausklang Klosterfestival Marienfeld

Das Klosterfestival 2022 klingt am Samstag, 13. August, in der Klosterkirche Marienfeld mit Monteverdis „Marienvesper“ aus.

KREIS MINDEN-LÜBBECKE

12. bis 14. August: Parklichter in Bad Oeynhausen

Das coronabedingt extrem lange Warten hat bald ein Ende: Nach drei Jahren Pause geht von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. August, im Kurpark Bad Oeynhausen das nächste Parklichter-Festival über die Bühne. Der Höhepunkt des Programms am Samstag dürfte für viele Parklichter-Fans das Höhenfeuerwerk über dem Kaiserpalais sein.

11. bis 14. August: Wonderland-Festival in Stemwede

Aus ganz Deutschland kommen die Besucher zum Wehdemer Wonderland-Festival, um sich vom 11. bis 14. August von den elektronischen Klängen mitreißen zu lassen. Insgesamt 86 DJs aus 18 Ländern bringen die Erde auf dem Dancefloor in Bewegung.

KREIS PADERBORN

Bis Anfang September: Florales auf der Gartenschau Bad Lippspringe

Meisterfloristin Anne Bussen aus Schieder-Schwalenberg zeigt im Dünental bis Anfang September sechs florale Ausstellungsstücke aus außergewöhnlichen Naturmaterialien.

14. August: 1002. Turmgeburtstag in Salzkotten-Thüle

Vor zwei Jahren wollten die Thüler den 1000. Geburtstag mit einem Turmfest feiern und mussten es aufgrund der Pandemie verschieben. Am Sonntag, 14. August, soll das Jubiläum nun mit einem großes Fest nachgefeiert werden.

14. August: Krautbundfest im Kloster Dalheim

Krautbunde sollen helfen gegen Hagel, Regen, Blitz und schwere Krankheiten. Jahrhundertelang galten sie als Schutz und Helfer für Mensch und Vieh. Was es mit dem traditionsreichen Brauch auf sich hat, verrät am Sonntag, 14. August, ein familienfreundlicher Thementag im LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Stiftung Kloster Dalheim in Lichtenau-Dalheim.

KREIS HERFORD

14. August: Start "Konzerte im kleinen Park" Hiddenhausen

Ursprünglich ersonnen, um der stark gebeutelten Musikszene während der Pandemie Auftrittmöglichkeiten zu bieten, haben die „Konzerte im kleinen Park“ auf Gut Hiddenhausen schon in ihrer ersten Saison eine derart große Fangemeinde versammelt, dass sie jetzt nicht mehr zu stoppen sind und in die dritte Runde gehen.

13. August: Shoppingmeile in der Bünder Innenstadt

Unter dem Motto „Bünde sieht rot!“ laden zahlreiche Einzelhändler ihre Kunden zum Einkaufsbummel mit Flohmarktcharakter ein.

14. August: Familienkonzert im Schützenhof

Das neue Schuljahr für junge Musikbegeisterte sowie jung gebliebene Erwachsene beginnt mit einem klangvollen Höhepunkt. Die Nordwestdeutsche Philharmonie (NWD) wird am 14. August von 16 Uhr an die Soundtracks aus aktuellen Superheldenfilmen spielen, darunter Nick Fury, Captain Marvel oder Iron Man.

KREIS HÖXTER

12. August: Stimmungsvolles Sommerfest

Zum Sommerfest in Nieheim sind alle, die den Nieheimer Karneval mögen, zum Spanferkel-Essen vom Grill und kühlen Getränken eingeladen.

13. August: Närrisches Musikfestival in Steinheim

Die Steinheimer Karnevalsgesellschaft bietet allen Gästen des närrischen Musikfestivals am Samstag, 13. August, einen kostenfreien Bus-Shuttle-Service von ausgewiesenen Parkplätzen zum Festgelände am Piepenbrink an.

14. August: „Tratsch im Treppenhaus“ in Beverungen

„Tratsch im Treppenhaus“ ist die erfolgreichste Ohnsorg-Theater-Aufführung aller Zeiten und wird jetzt zum letzten Mal mit Heidi Mahler in der Paraderolle der Meta Boldt auf Tournee gezeigt. Das Ensemble ist am Sonntag, 14. August, nun endlich in Beverungen zu Gast.

KREIS LIPPE

13. August: Löschzug Schlangen feiert 125-jähriges Bestehen

Zum Tag der offenen Tür rund um das Feuerwehrgerätehaus lädt der Löschzug Schlangen am 13. August ein.

DAS WETTER

Sommerliche Temperaturen

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen einstellen. Im Laufe des Mittwochs werde es zunehmend heiß, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Erwarten werden Temperaturen zwischen 29 und 32 Grad Celsius. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es klar und trocken. Die Temperaturen fallen dabei auf 18 bis 13 Grad.