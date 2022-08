Das ist los am Wochenende in OWL

Wohin am Wochenende in der Region? Auch am Wochenende (26. bis 28. August) gibt es in Ostwestfalen-Lippe wieder einiges zu erleben. Unsere Übersicht der größeren Veranstaltungen.

Mehr über Veranstaltungen in Ostwestfalen-Lippe gibt es ständig auf unserer Sonderseite mit vielen Tipps und Hinweisen auf Feiern und Feste aus der ganzen Region.

BIELEFELD

27. August: „Fest!“ des Theaters Bielefeld

Nach zwei Jahren Zwangspause freut sich Intendant Michael Heicks wieder auf „ein Stück Normalität“. So ein Stück Normalität ist das „Fest!“, das traditionell zu Beginn der Spielzeit in und an einer der Theaterspielstätten gefeiert wird: zur Saisoneröffnung 2022/2023 an diesem Samstag ab 14 Uhr im und am TAM.

26.-28. August: Brackweder Schweinemarkt

Fast alles wird deutlich teurer dieser Tage. Da kommt der nächste Brackweder Schweinemarkt vom 26. bis 28. August gerade recht: Im 580. Jahr gibt es dort wieder fünf mit Bargeld gefüllte Schweine zu gewinnen. 1500 Euro schüttet der Stadtbezirk zu diesem Anlass aus und verspricht im Rahmen des Festes allerlei andere Attraktionen für die ganze Familie.

25.-28. August: Sounds of Schildesche und Weintage

Ab diesem Donnerstag gibt es wieder den „Sound of Schildesche“ mit vielen Musikern, Bands und Chören, und den Auftakt der Schildescher Weintage.

28. August: Der Kesselbrink spielt

Der „Kesselbrink spielt!“ ist das Motto des Familienfestes am Sonntag, 28. August, von 13 bis 18 Uhr auf dem Kesselbrink. Das Programm bietet Angebote rund um die Themen Sport, Bewegung, Kreatives, Spiel und Spaß. Bielefelder Vereine und Gruppen bieten kostenlose Workshops und Schnupperkurse.

KREIS GÜTERSLOH

26.-27. August: Holter Meeting

Das „Holter Meeting“, seit mehr als 40 Jahren Inbegriff des „Umsonst & Draußen“-Festivals in der Stadt, dreht am Freitag und Samstag, 26. und 27. August, die Regler hoch. Musik vom Feinsten gibt es auf zwei Bühnen auf dem Festivalgelände hinter dem Hallenbad.

KREIS MINDEN-LÜBBECKE

24.-28. August: Poetische Quellen in Bad Oeynhausen und Löhne

Erwartet werden in der Zeit von Mittwoch, 24. August, bis Sonntag, 26. August, bekannte Gesichter wie der Publizist Jan Philipp Reemtsma oder der Schauspieler Rolf Becker, der dem Literaturfest eng verbunden ist.

26. August: „Tiple O“ rockt in Stemwede

Zum zweiten Mal wird am Freitag, 26. August, das Rock- Open-Air-Konzert mit der heimischen Band Triple O an der Oppenweher Mühle veranstaltet.

KREIS PADERBORN

26. August: Scheunensommer in Fürstenberg

Unter dem Motto „We’re gonna have some fun tonight“ werden die Besucher beim Scheunensommer gemeinsam feiern, tanzen und genießen.

26. August: Padernacht

Lesungen, Musik, Klein- und Fassadenkunst vor der Bibliothek und entlang der Pader: Das Programm der „Padernacht“ und die Lesung in der Stadtbibliothek am Sonntag, 28. August, um 11 Uhr sind kostenlos. Dann wird Brigitte Glaser ihren Roman „Kaiserstuhl “ aufklappen.

27. und 28. August: Dalheimer Klostermarkt

Der Dalheimer Klostermarkt ist mit über 40 ausstellenden Ordensgemeinschaften und bis zu 20.000 Gästen der größte Klostermarkt in Europa. Am Wochenende findet er zum zwanzigsten Mal statt! Liebevoll hergestellte Produkte, Gespräche mit den Ordensleuten und eine freundschaftliche Atmosphäre locken jährlich zahlreiche Besucher ins Kloster in Lichtenau.

Das Kloster in Dalheim. Foto: Jörn Hannemann/Archiv

27. - 28. August: Tiermesse in Paderborn

Der XXL-Ostfriese Tamme Hanken ist unter Tierfreunden unvergessen. Jetzt gibt es ein Wiedersehen mit seiner Witwe Carmen im Paderborner Schützenhof. Sie ist Teil des Programms der großen Tiermesse Petss, die am 27. und 28. August stattfindet.

28. August: Secret City-Fassadenfestival

Zum Abschluss des Secret City-Festivals werden am Freitag, 26. August, im Rahmen der Padernacht von 18 bis 22 Uhr alle Projekte bei einer Bauzaunbannerausstellung auf dem Kardinal-Degenhardt-Platz präsentiert. Nebenan in der Stadtbibliothek arbeitet die Hamburger Künstlerin Chris Campe an einem Lettering-Kunstwerk.

KREIS HERFORD

24. - 28. August: Hoekerfest in Herford

Auf dem Herforder Gänsemarkt ist am Wochenende reichlich Kultur geplant, auf dem Rathausplatz soll das Weindorf wieder für Atmosphäre sorgen.

26. August: Krimilesung in Spenge

Mag sein, es zeugt von einem etwas morbiden Humor, eine Krimilesung auf einem Friedhof zu gestalten. In jedem Fall hat sich der Dorfgemeinschaftskreis (DGK) Wallenbrück ein nettes, schattiges Plätzchen mitten im Grünen als Kulisse für seine Veranstaltung ausgesucht.

27.-28. August: Mittelaltermarkt in Vlotho

An der Grundschule Uffeln wird zwei Tage lang nach Herzenslust gefeiert, getanzt und gekämpft. Wobei für das Tanzen und Kämpfen vor allem die Veranstalter verantwortlich zeichnen werden und nicht so sehr das Publikum, das am Samstag, 27. August, ab 12 Uhr aufs Gelände gelassen wird.

KREIS HÖXTER

27. August: Hafenfest in Lüchtringen

Hamburg hat ein Hafenfest - und Lüchtringen auch. Am Samstag, 27. August, fällt um 17 Uhr wieder der Startschuss für dieses Traditions-Ortschafts-Event. Genau dann springen immer um die 50 Schwimmerinnen und Schwimmer in die in diesem Jahr durch das Niedrigwasser etwas reduzierten Fluten der Weser.

DAS WETTER

Zum Wochenende kühler und gewittrig

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich am Donnerstag auf einen weiteren heißen Tag einstellen. Zum Wochenende kühlt es jedoch deutlich ab, nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind auch Schauer und Gewitter möglich.