Das ist los am Wochenende in OWL

Für Unternehmungslustige gibt es am langen Wochenende (28. bis 31. Oktober 2022) in Ostwestfalen-Lippe einiges zu erleben. Unsere Übersicht der größeren Veranstaltungen.

BIELEFELD

Bis 1. November: Herbstkirmes an der Radrennbahn

An der Bielefelder Radrennbahn drehen sich wieder die Karussells. Bei der Herbstkirmes „BIE Happy“ geht es zwölf Tage lang hoch hinaus - Kirmesspaß bis zum 1. November.

29. Oktober: Premiere „Löwenherzen“ im TAM

„Megacool“ lautet Luca Völkels Urteil, wenn er über das „Bielefelder Studio“ des Theaters spricht. Der 21-Jährige ist einer von drei jungen Künstlern, die ein Jahr lang spartenübergreifend lernen und auftreten. Luca Völkel ist ursprünglich Tänzer, erlebt sein Bielefeld-Debüt aber als Schauspieler in „Löwenherzen“ (Premiere: 29. Oktober, 17 Uhr im TAM) und durfte bereits in einer Netflix-Serie dabei sein: in „Die Kaiserin“, sechs Episoden über Elisabeth „Sisi“ von Österreich.

30. Oktober: Lesung mit Joe Bausch

Nicht nur als Schauspieler und Arzt ist Joe Bausch erfolgreich, auch als Autor. Sein Buch „Knast“, das 2012 bei Ullstein erschien, war ein Spiegel-Bestseller, ebenso sein Buch „Gangsterblues“ aus dem Jahr 2018. Auch sein neustes Buch, das im Juni 2022 erschien, wird Thema in Bielefeld sein. Die Protagonisten in den Büchern von Joe Bausch sind seine Patienten und damit Mörder, Dealer, notorische Betrüger, Vergewaltiger oder sie haben schwere Raubüberfälle begangen. Sie alle wurden zu hohen Haftstrafen verurteilt. Sie alle vertrauen sich Joe Bausch an und lassen ihn tief in den Abgrund ihrer Seele blicken. Joe Bausch ist überzeugt: jedes Verbrechen beginnt im Kopf des Täters. Mit True-Crime-Moderator Dr. Tino Grosche ist Joe Bausch am 30. Oktober 2022, um 16 Uhr im Theaterlabor in Bielefeld zu Gast und schildert wahre Geschichten, die unter die Haut gehen.

31. Oktober: Kürbisschnitzen im Harms Markt

Passend zu Halloween erwartet die Harms-Besucher:innen am 31. Oktober ein buntes Angebot. Kinder und Eltern können am 31. Oktober von 16 bis 18 Uhr ihre künstlerische Ader beim Kürbisschnitzen unter Beweis stellen und Kürbisse kreativ gestallten und schnitzen.

Für Kürbisse, Werkzeug und geschultes Personal ist gesorgt im Harms Markt, Ritterstraße in Bielefeld.

Kürbisschnitzen gehört zu Halloween einfach dazu. Foto: Larissa Kölling

KREIS GÜTERSLOH

29. Oktober: In Steinhagen trifft Bach auf Breakdance

„Goldberg moves... Bach goes Breakdance“ – unter diesem Titel steht ein experimentelles Tanztheater, das am kommenden Samstag, 29. Oktober, auch im Steinhagener Kulturwerk das Publikum mitreißen will.

30. Oktober: Kürbissonntag in Rietberg

Alljährlich gibt es im Oktober - immer am letzten Sonntag des Monats - in Rietberg den Kürbissonntag in Kombination mit einem Bauernmarkt. Es sind alle Besucher herzlich eingeladen, die attraktiven Stände zu besuchen, durch die Geschäfte zu bummeln und sich von der Gastronomie verwöhnen zu lassen.

Die beliebten Marktstände präsentieren verschiedene Angebote an Leckereien für die Küche, es gibt selbstgemachte Körbe und vielfältige Artikel jeglicher Art. Die Rathausstraße wird an diesem Tag für den Verkehr gesperrt, so dass der Bummel besonders viel Freude macht. Ein kleines, buntes Rahmenprogramm soll die großen und vor allem die kleinen Besucher erfreuen.

Die Geschäfte haben in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

31. Oktober: Der Hof des Horrors in Versmold

Es gibt noch viel zu tun auf dem alten Hof aus dem Jahr 1844 an der Casumer Straße. Einzig die Spinnweben hängen schon in den vielen verwinkelten Nebengebäuden. Doch die sind von realen Krabbeltieren in jahrelanger Arbeit entstanden. Pünktlich zum Halloween wird sich das Domizil von Nicole Lubienetzky und Patrick Overkamp in ein Horrorhaus verwandeln.

Am Montag, 31. Oktober, öffnet der Horror-Hof von 17 bis 22 Uhr seine Tore. Für zwei Euro Eintritt wird Gänsehaut und Rückenschaudern an der Casumer Straße 40 in Versmold garantiert.

KREIS MINDEN-LÜBBECKE

28. Oktober: Blue Night in Bad Oeynhausen

Am 28. Oktober ist es endlich wieder soweit: Die Blue Night ist zurück in Bad Oeynhausen.

29. Oktober bis 1. November: Brockumer Markt

Nach den coronabedingten Ausfällen 2020 und 2021 ist es am Samstag, 29. Oktober, endlich wieder so weit: Dann öffnet die (mindestens) 462. Auflage des weithin bekannten Brockumer Großmarktes die Pforten.

29. und 30. Oktober: Wurstmarkt in Lübbecke

Die wohl leckerste Seite des Herbstes in Lübbecke: Beim Wurstmarkt am 29. und 30. Oktober präsentieren sich wieder zahlreiche Anbieter mit ihren Ständen in der Innenstadt. Dann ist Schlemmen und Genießen angesagt.

30. Oktober: Dritte Matinee auf Schloss Benkhausen

Wesenskern von pluralistischen Gesellschaften ist die Vielfalt. Sie umfasst nicht nur Meinungen, Lebensentwürfe oder Rollenbilder, sondern spiegelt sich auch im aktuellen Kunstbetrieb wider. Einen Auszug der unterschiedlichen Strömungen bekommen Kunstinteressierte am Sonntag, 30. Oktober, auf Schloss Benkhausen in Espelkamp geboten. Von 11 bis 18 Uhr werden im Herrenhaus verschiedene Kunstwerke gezeigt.

31. Oktober: Halloween-Fest in Bad Holzhausen

Das Halloween-Fest mit Familien zu feiern, ist in Bad Holzhausen schon eine kleine Tradition. Nachdem es nun wegen der Beschränkungen während der Corona-Pandemie zwei Jahre nicht veranstaltet werden konnte, sind in diesem Jahr wieder alle Interessierten zum Mitfeiern eingeladen.

31. Oktober: Märchenmuseum präsentiert einen „Schaurigen Herbst“

Halloween-Party für Kinder – Spiele, Musik & Gruselgeschichten, Montag, 31. Oktober, 15 bis 17 Uhr, Begegnungszentrum Druckerei, Eintritt frei, Anmeldung per E-Mail an die Adresse [email protected]

Nosferatu – eine Symphonie des Grauens (1922), Stummfilm-Kino zum 100-jährigen Jubiläum, Montag, 31. Oktober, 19 Uhr, Druckerei, drei Euro

KREIS PADERBORN

Herbstlibori in Paderborn

Die Kirmes ist bis zum 30. Oktober montags bis donnerstags von jeweils 14 bis 22.30 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 14 bis 23 Uhr sowie sonntags von 11.30 bis 22.30 Uhr.

29. Oktober: Leichtmatrosen feiern wilde Party in Hövelhof

Nachdem das Konzert im Januar verschoben werden musste, freuen sich die Verantwortlichen des Sennekult Hövelhof jetzt auf eine wilde Party mit der Band „Leichtmatrose“. Mit dem neuen Veranstaltungsdatum gibt es auch eine neue Veranstaltungsstätte.

30. Oktober: SC Paderborn 07 : Hamburger SV

Anstoß ist um 13.30 Uhr in der Home-Deluxe-Arena in Paderborn.

Volles Haus in der Paderborner Home-Deluxe-Arena. Foto: Jörn Hannemann

30. Oktober: Halloween beim Kürbisfestival in der Gartenschau Bad Lippspringe

Zum Abschluss des Kürbisfestivals in der Gartenschau Bad Lippspringe erwartet die Besucher am Sonntag, 30. Oktober, ab 11 Uhr ein familienfreundliches Halloween-Programm. Neben dem kreativen Kürbisschnitzen für Kinder und einer kindgerechten Feuershow wird es auch zwei Autorenlesungen aus dem Bilderbuch „Grete sieht Gespenster“ und eine Verlosung des Fördervereins geben. Für Jahreskarten-Inhaber und Kinder bis einschließlich 17 Jahre ist der Eintritt wie gewohnt kostenfrei.

KREIS HERFORD

28. und 29. Oktober: Tierheim Eichenhof in Vlotho lädt zur Halloweenparty

Dass Gruselgefühle auch Spaß machen können, wird der Eichenhof am Freitag, 28. Oktober, und Samstag, 29. Oktober, unter Beweis stellen. Dann wird die eigentlich für das vergangene Jahr geplante Halloweenparty nachgeholt. Das Team hat einiges an Dekoration zusammengetragen, um das Halloween-Gefühl perfekt zu gestalten. „Am 28. Oktober ist der Abend für Erwachsene“, sagt Gerlinde Suess, „am 29. Oktober der Nachmittag für die ganze Familie.“

KREIS HÖXTER

28. und 29. Oktober: Große Diven im Dolce Vita Lauenförde

„Ich habe zu viel Fantasie, um eine Hausfrau zu sein“, sagte schon Marilyn Monroe. Deshalb beleuchtet der Kulturkreis e.V. im Theater `dolce vita´ in Lauenförde eine andere Facette des Frauseins genauer und betritt dazu das Reich des Glamours, der Showgirls und der großen Diven.

30. Oktober: Autor John von Düffel liest in Warburg

Am Sonntag, 30. Oktober, ist auf Einladung der Volkshochschule Warburg und des Museumsvereins der bekannte Autor John von Düffel zu Gast in Warburg. Von 15 Uhr an liest er im Beyer-Saal im Museum im „Stern“ aus seinem Roman-Debüt „Vom Wasser“.

31. Oktober: Lichterglanz lockt nach Höxter

Die Werbegemeinschaft Höxter veranstaltet am Montag, 31. Oktober, das beliebte Einkaufen im Lichterglanz in der Innenstadt.

31. Oktober: Halloweenparty in Niesen

In der Bürgerhalle in Niesen steigt am Montag, 31. Oktober, die beliebte Halloweenparty. Sie ist seit mehr als 20 Jahren ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender des Warburger Landes und auch weit über die Grenzen hinaus bekannt.

KREIS LIPPE

29. - 31. Oktober: Schlänger Markt

Gebrannte Mandeln, Karussells und viele Aktionen: Vom 29. bis 31. Oktober verwandelt sich die Schlänger Ortsmitte wieder in eine bunte Kirmesmeile. Und mit Anna-Maria Zimmermann besucht ein deutscher Schlagerstar die Sennegemeinde.

DAS WETTER

Weiter milde Temperaturen in Nordrhein-Westfalen

Am Donnerstag werden Höchstwerte zwischen 19 und 22 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Nach Auflösung einiger Nebelfelder soll es am Vormittag meist heiter werden, ab dem Nachmittag ziehen von Westen her dichtere Wolken auf. Im Norden und Westen des Landes sind Schauer möglich, ansonsten bleibt es trocken. In der Nacht zu Freitag kann sich laut DWD erneut Nebel bilden.

Für Freitag erwarten die Meteorologen einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad, auf dem Kahlen Asten werden bis zu 20 Grad erreicht. Auch am Samstag wird es nach DWD-Vorhersage meist heiter und trocken. Die Temperaturen erreichen 21 bis 24 Grad.