Amateurastronom Hubert Hermelingmeier betreibt Privatsternwarte Boker Heide

Sonne, Mond und Sterne über Delbrück

Delbrück Als sich am Donnerstag in der Mittagszeit der Mond ein Stückchen vor die Sonne schob, hatte Hubert Hermelingmeier aus Delbrück das Teleskop in seiner Privatsternwarte Boker Heide an der Anreppener Straße längst in Stellung gebracht.