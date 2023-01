1-Euro-Ticket in Delbrück muss noch Fahrt aufnehmen

Delbrück

Was bekommt man heute noch für einen Euro? In Zeiten der Inflation immer weniger. In Delbrück kann man immerhin für einen Euro Bus fahren. Die Stadt hat seit diesem Jahr das 1-Euro-Ticket im Stadtgebiet eingeführt. Damit können Fahrgäste 90 Minuten lang in eine Richtung fahren, und zwar in allen zehn Ortsteilen. Wie das Ticket an einem Donnerstagmorgen genutzt wird, zeigt eine Busfahrt nach Bentfeld.

Von Alexandra Pöhler