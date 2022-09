1000 Tage als Bundeskönig

Bundesfest in Ostenland: Hans-Christian Lummer blickt auf seine Amtszeit zurück

Delbrück-Ostenland

Im September 2019 errang Hans-Christian „Hansi“ Lummer aus Sudhagen beim Bundesfest in Schloß Neuhaus die Bundeskönigswürde. Pandemiebedingt wurde daraus eine dreijährige Regentschaft. An diesem Wochenende wird nun in Ostenland ein neuer Bundeskönig und damit ein Nachfolger für Hansi Lummer ermittelt.

Von Axel Langer