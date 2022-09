1500 Partywillige feiern in Delbrück Oktoberfest

„Das Zelt ist voll! Das Zelt ist warm! Alles ist super, lasst uns loslegen“, begrüßte Tom, Kopf und Mitbegründer der „Bayernmän“, rund 1500 Besucher zum Delbrücker Oktoberfest im Katharinenmarkt-Festzelt. Die fränkische Band mit dem Zusatznamen „Die Partykracher“ machte ihrem Namen beim Auftritt in Ostwestfalen alle Ehre und brachte das Zelt zum Beben.

Tom, Schubi, Heiko, Jure und Max wurden 2016 und 2019 jeweils als beste Partyband ausgezeichnet und legten mit bayerischen Stimmungshits gleich ordentlich los. Zu Beginn benötigte Marktmeister Peter Lücke erneut Zielwasser, galt es doch nach der Eröffnung am Freitag erneut, ein Festbierfass anzustechen. „Das macht er doch zünftig“, kommentierten die Bayernmän die Treffsicherheit des Marktmeisters. „Herzlich willkommen zum vierten Katharinenmarkttag“, heizte auch Bürgermeister Werner Peitz die Stimmung im Zelt an. Unter dem Jubel der rund 1500 Oktoberfestgäste brauchte Peter Lücke nur zwei gezielte Schläge, und das Bier konnte in die Maß fließen. „Man, seid ihr fix. Super o´zapft“, bekräftigte Tom.