Tracht Prügel für Wikinger und Ritter

Eine Handvoll Ritter und Wikinger in Rüstung versuchten sich einer großen Übermacht mit kurzen Schwimmnudeln ausgerüsteter Kinder zu erwehren. Mit viel Begeisterung versuchten die Kinder die Schatztruhe zu erobern. Der Gaukler Thies Nobbe präsentierte am Abend eine beeindruckende Feuershow und zauberte mit viel Geschick tolle Figuren an den vom Mond erstrahlten Himmel. Er hatte beim 16. mittelalterlichen Sommermarkt den wohl heißesten Arbeitsplatz: Dirk „Der Duke“ Weber bereitete in der Schweinebräterei gleich mehrere Spanferkel zu.

Foto: Axel LangerAxel LangerAxel Langer